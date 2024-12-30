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إنجازات مستدامة

إنجازات مستدامة
31 ديسمبر 2024 00:15

حققت الإمارات خلال عام 2024 إنجازات «استثنائية» في المجالات كافة، وصولاً إلى هدفها الأهم، وهو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وجودة حياته، وتتطلع دولتنا في العام الجديد 2025 إلى إنجازات أكبر وأكثر طموحاً، ومستقبل أكثر إشراقاً وأملاً ورخاءً، مستقبل تصنعه بسواعد كوادرها الوطنية، وتعمل من أجله اليوم قبل الغد، ولتحقيقه تتواجد دائماً في قلب كل تحرك إيجابي يستهدف التنمية والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
طموحات الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لا تعرف المستحيل، وتستند إلى ما تمتلك من منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، جعلت منها مصدر الإلهام والأمل لشعوب المنطقة والعالم، ووضعتها ضمن قائمة الدول الأفضل عالمياً في مؤشرات التنافسية، وفي مراكز متقدمة على الصعيدين العالمي والإقليمي في قطاعات مستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النظيفة، والاستدامة، وغيرها.
«سعادة شعب الإمارات ورفاهيته» منهج ثابت في كل خطط الإمارات واستراتيجياتها ومبادراتها في كل زمان ومكان؛ لذا تستقبل العام الجديد ببذل أقصى طاقة وجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات لتأمين مستقبل مشرق للأجيال الجديدة من أبناء الوطن، ولتأكيد جدارتها بتبوء مكانة مرموقة بين دول العالم الأكثر تقدماً، وشعوبه الأكثر تحضراً.

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الذكاء الاصطناعي
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الطاقة
الطاقة النظيفة
الاستدامة
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