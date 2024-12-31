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شرطة أبوظبي توجه رسالة توعية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة

شرطة أبوظبي
31 ديسمبر 2024 13:41

نشرت شرطة أبوظبي، عبر حسابها في منصة إكس رسالة توعية  للجمهور بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، ودعت شرطة أبوظبي أفراد الجمهور إلى الاحتفال بمسؤولية والالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على السلامة والأمن.

وأكدت شرطة أبوظبي، أن إلقاء المخلفات من المركبات أثناء القيادة ( استخدام أنواع الرش سبريه الحفلات ) مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.

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وأوضحت  أن قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم (الخروج من نوافذ المركبة أو فتحة السقف) مخالفة قيمتها 2000 درهم وحجز المركبة 60 يوماً و 23 نقطة مرورية. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
المخالفات المرورية
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