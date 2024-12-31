2025.. تنمية وازدهار

عام جديد تستقبله الإمارات بتفاؤل كبير وطموح عظيم، وإصرار واسع على الاستمرار في مسيرة التنمية والازدهار، متسلحة برؤى قيادتها الحكيمة، وعزيمة أهلها وقوة إرادتهم، ونهجها الثابت في استشراف المستقبل، لمواصلة الإنجازات الوطنية في المجالات كافة لينعم أبناء الإمارات برفاهية الحياة.

عام جديد من العمل والأمل تستقبله دولتنا باقتصاد قوي، يدخل اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً، وفق تقديرات مؤسسات مالية محلية ودولية، أجمعت على قدرته على مواصلة النمو والازدهار، مدفوعاً بعوامل عديدة، أبرزها الانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية، وبمعدل نمو يعد الأسرع بين الأسواق الناشئة واقتصادات منطقة الشرق الأوسط.

عام جديد يحمل بشائر الخير والسلام والسعادة والتسامح للعالم أجمع، تستقبله دولتنا مستندة إلى أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون الدولي البنّاء، تسبقها سمعة طيبة إقليمياً ودولياً، ترسخت بجهود شبابها وشاباتها الذين تفتخر بهم داخل الدولة وخارجها، ساعية برغبة صادقة أن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم، لتظل عوناً للشقيق والصديق.