الأربعاء 1 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

2025.. تنمية وازدهار

2025.. تنمية وازدهار
1 يناير 2025 00:01

عام جديد تستقبله الإمارات بتفاؤل كبير وطموح عظيم، وإصرار واسع على الاستمرار في مسيرة التنمية والازدهار، متسلحة برؤى قيادتها الحكيمة، وعزيمة أهلها وقوة إرادتهم، ونهجها الثابت في استشراف المستقبل، لمواصلة الإنجازات الوطنية في المجالات كافة لينعم أبناء الإمارات برفاهية الحياة.
عام جديد من العمل والأمل تستقبله دولتنا باقتصاد قوي، يدخل اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً، وفق تقديرات مؤسسات مالية محلية ودولية، أجمعت على قدرته على مواصلة النمو والازدهار، مدفوعاً بعوامل عديدة، أبرزها الانتعاش المتواصل للقطاعات غير النفطية، وبمعدل نمو يعد الأسرع بين الأسواق الناشئة واقتصادات منطقة الشرق الأوسط. 
عام جديد يحمل بشائر الخير والسلام والسعادة والتسامح للعالم أجمع، تستقبله دولتنا مستندة إلى أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون الدولي البنّاء، تسبقها سمعة طيبة إقليمياً ودولياً، ترسخت بجهود شبابها وشاباتها الذين تفتخر بهم داخل الدولة وخارجها، ساعية برغبة صادقة أن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم، لتظل عوناً للشقيق والصديق.

أخبار ذات صلة
البرلمان العربي: دور إماراتي داعم لتحقيق السلام العالمي
«السنين المزهرات».. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد
عام 2025
الإمارات
العام الجديد
السنة الميلادية
السنة الميلادية الجديدة
رأس السنة الميلادية
رأس السنة الجديدة
آخر الأخبار
جندي أوكراني يطلق قذيفة مدفعية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2025.. عام من الآمال والتحديات والملفات الشائكة
1 يناير 2025
فلسطينيون نازحون يتدفؤون تحت أنقاض مبنى قرب مخيم مؤقت في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الإحصاء الفلسطيني»: انخفاض عدد سكان غزة 6%
1 يناير 2025
جانب من دمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يعلن عزمه دعم سوريا سياسياً واقتصادياً
1 يناير 2025
الجيش اللبناني خلال تمركزه في الجنوب
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتمركز في بلدة جنوب البلاد
1 يناير 2025
نازحون فلسطينيون يحتمون من الأمطار خلال عاصفة في مخيم مؤقت بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحوّلت إلى «مصيدة للموت»
1 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©