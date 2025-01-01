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33 مباراة لأندية المحترفين في يناير 2025

33 مباراة لأندية المحترفين في يناير 2025
1 يناير 2025 19:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يتأهب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، لاستئناف منافسات موسم 2024-2025، مع انطلاق مباريات «الجولة 11»، والتي تُقام يومي الأحد والاثنين المقبلين، بعد التوقف 19 يوماً، بالتزامن مع مشاركة منتخبنا الوطني الأول في «خليجي 26» والمقامة بالكويت، بعد وداع «الأبيض» من الدور الأول.
ويشهد شهر يناير الجاري، إقامة 33 مباراة لأندية المحترفين، تشمل الجولات 11 و12 و13 و14 في «دوري أدنوك للمحترفين»، إضافة إلى قمة العين وشباب الأهلي «المؤجلة» من «الجولة السابعة» للدوري والمقررة 10 يناير الجاري، على استاد هزاع بن زايد.
وتُقام في يناير، إضافة إلى مواجهات الدوري، مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، والمقررة أيام 25 و26 و27 يناير، حيث يلتقي شباب الأهلي وعجمان، العين والجزيرة، الوصل وكلباء، وبني ياس والشارقة.
ولم تمنع المشاركة الخليجية استمرار سباق المنافسة المحلية، حيث أقيمت خلال «خليجي 26»، مباريات الدور ربع النهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، وأقيمت خلاله 8 مباريات مهدت الطريق أمام تأهل 4 فرق إلى «مربع الذهب»، والذي يشهد بدوره مواجهات مرتقبة تجمع الشارقة وشباب الأهلي، والوصل والجزيرة، فيما ودعت في المقابل أندية النصر، الوحدة، بني ياس، والعين.
واقتصرت المباريات الودية لأندية دوري المحترفين، خلال فترة «التوقف الخليجي» على إقامة مباراتين أمام أندية الدوري السعودي» الزائرة، حيث خسر كلباء أمام ضيفه الاتفاق السعودي 0-1، فيما فاز عجمان على ضيفه الأخدود السعودي بنتيجة 2-0.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
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