رين يضم لاعب النصر



باريس (د ب أ)



انتقل لاعب الوسط الإيفواري سيكو فوفانا إلى رين الفرنسي، بعقد مدته أربعة مواسم ونصف موسم، اعتباراً من أول يناير الجاري، قادماً من النصر السعودي.

وتنقل فوفانا «29 عاماً» بين أندية باريس إف سي ولوريان ومانشستر سيتي في مراحل الناشئين والشباب، وبدأ مسيرته الاحترافية بنادي فولهام الإنجليزي، ثم باستيا الفرنسي.

وفي 2016، انتقل اللاعب الإيفواري إلى أودينيزي الإيطالي، وكان ركيزة أساسية على مدار أربعة مواسم شارك خلالها بمعدل 30 مباراة على الأقل في الموسم الواحد، وسجل 13 هدفاً مع 12 تمريرة حاسمة.

وبعد تألقه مع أودينيزي انتقل فوفانا إلى لانس عام 2020 بصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الفرنسي، وواصل اللاعب الإيفواري تألقه، وأسهم في الموسم الاستثنائي بحلول لانس وصيفاً بالدوري الفرنسي لموسم 2022 - 2023 بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان بطل المسابقة.

وبعدها خاض اللاعب الإيفواري الدولي تحدياً جديداً في «صيف 2023»، بالانتقال إلى النصر السعودي الذي أعاره بعد ستة أشهر إلى صفوف الاتفاق، ولعب دوراً بارزاً في تتويج منتخب كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في أوائل عام 2024.

وقال فوفانا في تصريحات عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لناديه الجديد «أنا سعيد جداً بالانتقال إلى رين، وبدء العام 2025 بهذا التحدي الجديد».

وأضاف «أنا متحمس جداً، فالفريق يضم عناصر جيدة فنياً، ولا أعتقد أن رين في المكانة التي يستحقها، وسنحاول في الفترة المقبلة إثبات أن ما حدث في بداية الموسم لا يعكس إمكانيات هذا النادي، ونتمنى أن ننجح في قلب الأمور لمصلحتنا في أسرع وقت ممكن».