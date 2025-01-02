قادمنا.. أجمل وأعظم

قادم الإمارات دائماً أجمل وأعظم، لأنها وطن «اللا مستحيل»، وبرؤى قيادتها الرشيدة، تبحث دائماً عن كل جديد، ومثلما كان 2024 - بالأرقام - أفضل الأعوام اقتصادياً وتنموياً في تاريخ الدولة منذ تأسيسها، سوف تحمل الأعوام القادمة الخير الوفير لشعب الإمارات، وهو ما تعهدت به الحكومة لصاحب السمو رئيس الدولة، وللمواطنين، وجميع المقيمين، في أول اجتماع لها في العام الجديد، مؤكدة الاستمرار في نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر، بما يضمن أفضل بيئة للأعمال، وأفضل حياة للبشر.

خلال عام واحد، أطلقت الإمارات مئات المشاريع الوطنية، والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف دعم مسيرة التنمية، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات، وفتحت أمام الآلاف من أبناء الوطن أبواب الفرص للعلم والعمل لإثبات ذواتهم، سواء عبر مشاريع خاصة، أو بالعمل في القطاع الخاص، وبقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عززت دولتنا حضورها العالمي.. وبتوجيهات سموه، تواصل مسيرتها المستقبلية بالتركيز على مجالات مهمة، من بينها الاقتصاد والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي، مستهدفة كل ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومستندة إلى دعم لا محدود من القيادة، وبرامج ومبادرات وطنية ترسخ سمات الشخصية الإماراتية، والتعريف بها محلياً وعالمياً.