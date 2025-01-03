ريال مدريد «2 من 10» في «ميستايا»!



مراد المصري (أبوظبي)



يتطلع ريال مدريد إلى استغلال التراجع الكبير الذي يمر به فالنسيا، لمحاولة كسر العقدة التي يعاني منها في الزيارات الأخيرة إلى ملعب ميستايا، وحقق الفوز مرتين فقط في آخر 10 زيارات إلى أرض «الخفافيش».

ورغم أن فالنسيا يحتل حالياً المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، إلا أن «الملكي» لا يعود بالنقاط الكاملة دائماً من هناك، وفي آخر مباراتين تعادل 2-2 في الموسم الماضي، وخسر قبل ذلك 1-0 في الموسم قبل الماضي، في مباراة ما تزال عالقة بالذاكرة، عندما أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء، بينما كانت الكرة في الهواء، قبل أن يسجل منها ريال مدريد هدفاً تم إلغاؤه وسط اعتراض كبير.

ومن بين أبرز المواجهات السابقة الأكثر شهرة بين الفريقين في الزيارات الأخيرة، عندما التقيا في ديسمبر 2019، وكان فالنسيا في طريقه إلى الفوز، عندما تقدم بهدف سجله كارلوس سولير، وحصل ريال مدريد على ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع، وفي تلك اللحظة تقدم الحارس تيبو كورتوا خلال تنفذ الركنية، وحول الكرة برأسه، لكن الحارس جومي دومينيك تصدى لها، إلا أن الكرة المرتدة أسكنها كريم بنزيمة داخل الشباك، ليدرك التعادل في الدقيقة 95، ليطلق احتفالات عارمة بين لاعبي ريال مدريد.