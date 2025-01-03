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«شباب الجودو» يختتم معسكر السعودية

«شباب الجودو» يختتم معسكر السعودية
3 يناير 2025 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تعود يوم السبت بعثة منتخب شباب الجودو قادمة من السعودية بعد ختام معسكر مكة المكرمة، بمشاركة العديد من فرق الأندية السعودية، والتي أسهمت في نجاح التدريبات المشتركة بصالة نادي الوحدة، استعداداً للبطولة المحلية والخارجية على مستوى الأندية والمنتخبات.
وأشاد محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، مشرف نشاط الجودو المحلي، بالحفاوة والترحيب ببعثة شباب الإمارات من جانب الأشقاء، مما أسهم في نجاح المعسكر القصير، ونقل إلى اتحاد وأندية السعودية شكر وتقدير محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، متمنياً أن تتواصل الزيارات الرياضية بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي رفع المستويات الفنية للاعبين الصاعدين.
وضمت بعثة المنتخب في المعسكر 10 لاعبين هم سالم سيف اليماحي، مسعود محمد المسماري، عبدالله خالد المسماري، أنس خماس اليماحي، عبدالله سمير كياني «الفجيرة للفنون القتالية»، محمد وليد النقبي، حميد عبدالله مراد، بطي أحمد الهاشمي «خورفكان»، حميد سعيد الشامسي، وعلي سعيد الشامسي «كلباء».

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
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