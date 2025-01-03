أُنس جابر ضحية «الواعدة»



بريزبين (أ ف ب)



خرجت التونسية أُنس جابر من الدور ربع النهائي لدورة بريزبين الأسترالية للتنس (500 نقطة)، بخسارتها أمام الروسية الواعدة ميرا أندرييفا 4-6 و6-7.

وأظهرت أندريفا البالغة من العمر 17 عاماً، رباطة جأش كبيرة أمام جابر، وحرمتها من مواصلة عودتها الناجحة إلى الملاعب، بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة في الكتف، وتحديداً منذ أغسطس الماضي.

وحققت جابر، وصيفة ويمبلدون في عامي 2022 و2023، ثلاثة انتصارات في الدورة ذاتها للمرة الأولى منذ بطولة رولان جاروس التي أقيمت بين 26 مايو و9 يونيو الماضيين، عندما بلغت ربع النهائي بفوزها على الأرمينية إيلينا أفانيسيان 6-4 و1-6 و6-4.

وقالت أندرييفا: «كانت مباراة صعبة حقاً، خاصة من الناحية الذهنية، لأنه من الصعب دائماً اللعب ضد شخص تحبه».

وأضافت «كان من الصعب من الناحية الذهنية الاستمرار في الضغط واللعب بقوة، لأننا جميعاً نعرف أنها جيدة جداً في الكرات الساقطة والقصيرة، أردت فقط أن ألعب بقوة، لست متأكدة من أن ذلك كان ثابتاً اليوم، لكنني واصلت المحاولة».

وتلتقي أندرييفا في الدور المقبل مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً أو التشيكية ماريا بوزكوفا.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الروسية بولينا كودرميتوفا الصاعدة من التصفيات والأوكرانية أنجيلينا كالينينا.

ولدى الرجال، واصل البلغاري جريغور ديميتروف حملة الدفاع عن لقبه ببلوغه نصف النهائي، إثر انسحاب منافسه الأسترالي جوردان طومسون في المجموعة الثانية والنتيجة 6-1 و2-1.

وأنهى ديميتروف المجموعة الأولى بسرعة في 25 دقيقة فقط، قبل أن يضطر طومسون إلى استدعاء الطبيب لعلاج إصابة في ساقه اليمنى.

واستؤنف اللعب في المجموعة الثانية لكن لمدة ثلاثة أشواط فقط، حيث قرر اللاعب الأسترالي الانسحاب.

ويلتقي ديميتروف المتوج بلقب برزبين مرتين، مع التشيكي ييري ليهيتشكا الفائز على التشيلي نيكولاس خاري 6-4 و6-4.