مدرب البحرين حزين لغياب هذا اللاعب



معتز الشامي (أبوظبي)



أكد الكرواتي دارجان تالايتش المدير الفني لمنتخب البحرين، فخره بلاعبي «الأحمر»، بعد الوصول إلى نهائي «خليجي 26»، في الوقت الذي لم يكن أحد يرشحه للمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن اللاعبين سيقدمون كل شيء من أجل بلدهم، ورد الجميل للجماهير خلال مباراة عُمان.

وقال تالايتش: «سعيد باللاعبين الذين قدموا أداءً قوياً في البطولة، واستحقوا الوصول إلى المباراة النهائية للقاء منتخب عُمان الذي يقدم كرة رائعة، ورأينا أنه لعب بقوة أمام السعودية، رغم أنه أكمل اللقاء بعشرة لاعبين».

وأضاف: «حزين للغاية بغياب مهدي عبد الجبار، لأنه أحد أهم اللاعبين، ويقوم بدور كبير في الملعب، لكن في النهاية مجموعتي رائعة ونلعب المباراة من أجل البحرين والجماهير».

وقال: «نفتخر بهذا الدعم الذي تم تقديمه للمنتخب بالحضور الجماهيري الكبير خلال البطولة، وفي الوقت نفسه يضع ضغط علينا، لأننا نريد أن نرد الجميل لهذا الدعم بالفوز وحصد لقب البطولة».

وأضاف: «من يكتب التاريخ هم اللاعبون، وسبق أن فعلوا ذلك مع المدرب السابق وحققوا البطولة، وحضرنا إلى الكويت ونحن خارج الترشحيات، ولكن قدمنا أداءً رائعاً، ونسعى للتقدم أكثر».

وقال: «أعدكم بأن منتخب البحرين ستتأهل إلى كأس العالم، الآن تنتظرنا مباراة مهمة للتاريخ، والظفر بها الأهم وبعد ذلك نقاتل من أجل مشوار المونديال».