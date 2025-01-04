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أرحمة بن سعود بن خالد يحضر أفراح المسافري

أرحمة بن سعود بن خالد يحضر أفراح المسافري
5 يناير 2025 00:58

رأس الخيمة (وام)

حضر الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف راشد عبدالله سعيد عبدالله بن مايد المسافري إلى كريمة عبدالله راشد خليفة بن كاسب المسافري.وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمدعوين.

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وهنأ الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، العروسين بهذه المناسبة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

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