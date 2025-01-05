الجزيرة يقفز إلى «الثالث» بـ «ثلاثية»



علي معالي (الشارقة)

عاد الجزيرة بفوز مهم من الشارقة، عندما تفوق على البطائح 3-0، في «الجولة 11» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 20 نقطة، تقدم بها إلى المركز الثالث، وتوقف رصيد البطائح عند النقطة الخامسة، ودخل في دوامة «الموقف الحرج» بترتيب المسابقة، حيث يحتل المركز قبل الأخير.

سجل الأهداف فينيسيوس ميلو ومامادو كلوبالي ورافل تاجير في الدقائق 34 و49 و87، وأظهر الجزيرة توازناً كبيراً على مدار الشوطين، وهاجم منذ البداية وقدم مباراة جيدة على استاد خالد بن محمد بـ «الإمارة الباسمة».