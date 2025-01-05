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نهيان بن مبارك يتوج الفائزين في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

نهيان بن مبارك يتوج الفائزين في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
5 يناير 2025 19:55

أبوظبي (وام)

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفارس الإيطالي لوكا كواتا بطلاً لفئة الجائزة الكبرى لونجين الرئيسية في «النسخة الـ12»، من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والمقامة حالياً في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة.
كما أحرزت البريطانية ليلي أتوود لقب الجائزة الكبرى في جولة CSIU25-A، بعد أن تقدمت على الأوزبكي عبد الرحمن فيروزوفيتش عبد الله، والبولندية أميليا موسيتشكا.
وأقيمت فعاليات اليوم الثالث من البطولة في 3 فئات، من ضمنها سباق الجائزة الكبرى لونجين بالجولة الخاصة CSI2*.
وشهد اليوم الثالث من المنافسات كل من الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

 

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وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات ومتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة مجلس إدارة كل من نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.
وقدم الفارس لوكا كواتا من إيطاليا أداءً متميزاً، ليحصل على الجائزة الكبرى، بعد تسجيله زمناً 41.08 ثانية في الجولة الحاسمة، و74.67 ثانية في الجولة الأولى، وجاء ثانياً الفارس رمزي الدهيمي، وثالثاً الفارس كونستانت رينيه جيه فان بيشن. وشهدت المنافسات أيضاً فوز الفارس محمد أسامة الزبيبي بالجولة الخاصة CSI2* مرحلتين (130 سم)، كما أحرز الفارس الإماراتي عمر عبدالعزيز المرزوقي لقب الجولة الخاصة CSIYH1* للخيول التي تتراوح أعمارها بين 5 و6 سنوات، بعد تفوقه على ياسين الزبيبي من ألمانيا.
وفي جولة CSIYH1* لعمر 7 سنوات مع القفز، احتفل المشاركون الإماراتيون بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تقدم حميد عبدالله خليفة المهيري، على كل من سالم أحمد السويدي وعمر عبدالعزيز المرزوقي، واللذين حققا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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