استقرار سوريا

المحافظة على استقرار الدول العربية كافة نهجٌ إماراتي راسخ، ومواقف الدولة في هذا الإطار حاضرةٌ وتاريخيةٌ، وتُجسِّد حرص قيادة الإمارات وشعبها على استقلال وسيادة الدولة العربية على كامل أراضيها، وهو ما جدد تأكيده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال استقباله في أبوظبي، أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، مؤكداً سموه موقف الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

وامتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تم ترسيخها خلال عقود طويلة من الاحترام المتبادل، تقف الإمارات دائماً إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتحرص على دعم الجهود الإقليمية والأممية كافة، التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار للشعب الشقيق، لينعم بمستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية.