التزام ثابت

التزام الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في تقرير مصيره، ثابت وراسخ على مدار عقود، وجدد التأكيد عليه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال لقائه وزير خارجية دولة إسرائيل، مشيراً سموه إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين، وبذل الجهود كافة، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في القطاع، تحظى كل وساطة تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بدعم إماراتي كامل؛ لأن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.

الإمارات تشدد دائماً على ضرورة الدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة التي تعاني حالة غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار، وتحتاج إلى تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وتبني نهج السلام والازدهار والتنمية لمصلحة شعوبها.