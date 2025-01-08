«موانئ أبوظبي» تنال 15 تقديراً دولياً من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، نيلها 15 تقديراً دولياً من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى لتعزيز وتطوير ثقافة التميز المؤسسي، حيث ساعدت هذه المؤسسة أكثر من 50 ألف منظمة من القطاعين العام والخاص في أوروبا وحول العالم على تحسين أدائها على مدى أكثر من 35 عاماً، من خلال تطبيق منهجيات عالمية المستوى.وحققت مجموعة موانئ أبوظبي إنجازاً عالمياً بكونها أول مؤسسة تخضع لتقييم شامل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، يشمل 15 وحدة في وقت واحد، يتضمن هذا التقييم قطاعات الأعمال الخمسة الرئيسة للمجموعة، وخمس شركات تابعة، بالإضافة إلى خمس وحدات إدارية رئيسة.

وتنوعت مستويات الاعتراف التي حصلت عليها وحدات الأعمال إلى ثلاثة مستويات متميزة: حصلت القطاعات الرئيسة الخمسة على شهادة «معترف به من قبل» EFQM، ما يعكس التزامها بالمعايير العالمية للجودة، أما الشركات التابعة الخمس، فقد نالت شهادة «مؤهل من قبل» EFQM، ما يبرز كفاءتها في تحقيق الأهداف المؤسسية، بالإضافة إلى ذلك، حصلت خمس وحدات إدارية على «شهادة التميز المؤسسي»، ما يؤكد تفوقها في الأداء الإداري والقيادة، وتعكس هذه الإنجازات التميز المؤسسي الشامل الذي حققته مجموعة موانئ أبوظبي على مستوى عالمي.

وتم تسليم شهادات الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي للجهات المشاركة من قبل راسل لونغمير، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، خلال حفل الدورة الخامسة من «جوائز مفنود» للتميز المؤسسي التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي لعام 2024، الذي أُقيم في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «نحن سعداء بحصولنا على هذا التقدير المرموق من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بالتميز المؤسسي ورؤيتنا الاستراتيجية نحو ترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي لتكون في طليعة قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية يؤكد هذا الإنجاز مثابرة وتفاني فرق المجموعة عبر جميع القطاعات، ويعكس التزام مجموعة موانئ أبوظبي الراسخ بالارتقاء بمستوى جودة خدماتنا، والتحسين المستمر لأدائنا وكفاءة عملياتنا التشغيلية».

وحققت جميع القطاعات مراتب متقدمة ومرموقة، ما يعكس تفوقها وريادتها في الصناعة، وتجدر الإشارة إلى تحقيق قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع الرقمي تصنيفاً استثنائياً من 6 نجوم، ما يبرز أداءهما الرائد في الصناعة، ويسلط الضوء على ابتكارهما وكفاءتهما وتقديمهما للخدمات الفائقة.

ويعد التقدير من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة هو دافع قوي لمجموعة موانئ أبوظبي لمواصلة تعزيز ثقافة التميز والابتكار، ما يضمن تقديم خدمات رفيعة المستوى، ويساهم في دفع النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.