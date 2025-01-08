الأهلي يختار قائمة لقاء استاد أبيدجان في «أبطال أفريقيا»



القاهرة (د ب أ)



أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، القائمة المتوجهة إلى كوت ديفوار، استعداداً لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري.

ويحل الأهلي ضيفاً على ستاد أبيدجان يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة «قبل الأخيرة» بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وضمت القائمة، حسب الموقع الرسمي للأهلي، عودة الظهير الأيمن محمد هاني، لأول مرة منذ إصابته أمام الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت 27 سبتمبر الماضي بالسعودية.

كما شهدت القائمة غياب محمود عبدالمنعم كهربا، والجنوب أفريقي بيرسي تاو لقرب رحيلهما لفريقي الاتحاد الليبي وقطر القطري علي الترتيب.

وشملت قائمة الفريق كلاً من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبوعلي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبوالخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

ويسعى الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية، التي شهدت خسارته صفر-1 أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة الماضي، حيث هي الهزيمة الأولى التي يتعرض لها الفريق، الذي حقق رقماً قياسياً بتجنب الخسارة في 27 مباراة متتالية بالبطولة. ويتواجد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري الأبطال بـ12 لقباً، في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة خلف أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي «المتصدر»، الذي يواجه ضيفه شباب بلوزداد، صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في الجولة الخامسة أيضاً.

وكان الأهلي سبق له الفوز 4-2 على استاد أبيدجان، متذيل الترتيب بنقطة وحيدة في مستهل لقاءاته بدور المجموعات على استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة يتأهلان لدور الثمانية في المسابقة، الذي يدرى بنظام الأدوار الإقصائية.