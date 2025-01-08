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موقف حازم

موقف حازم
9 يناير 2025 00:15

موقف الإمارات واضح، ولن تحيد عنه، بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الرفض القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لهذه الأراضي، وكذلك رفض الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن كافة، لأنها تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 
وإدانة الدولة بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ «إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاءً من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، رسالة للعالم بأن هذا الفعل يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال، وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.
 هذه المرحلة المهمة من تاريخ الشرق الأوسط تتطلب دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو أمر يتطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهما لتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة، لأن بناء السلام السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.

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