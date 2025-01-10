"شرطة دبي" تضبط سائقاً ارتكب أعمالاً استعراضية

تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق مركبة ارتكب أعمال استعراض وتهور في منطقة المرموم خلال فترة سقوط الأمطار، وذلك في مخالفة صريحة لقوانين السير والمرور التي تحذر من القيادة المتهورة في الظروف الجوية غير المُستقرة.

وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية رصدت قيام سائق مركبة بأعمال استعراض خطرة، والقيادة بطيش وتهور في منطقة المرموم، متجاهلاً التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة.

وأشار إلى أن سائق المركبة قام بأعمال التفحيط وإحداث الفوضى بطريقة تشكل خطراً على سلامة الجمهور والطريق، فضلاً عن قيادة مركبة تصدر ضجيجاً، ما استدعى تدخل الدوريات المرورية لضبطه على الفور. وأكد أنه تم حجز المركبة وتوقيع الغرامة المالية المقررة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي. كما تم تطبيق أحكام المرسوم رقم 30 لعام 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على أن قيمة فك الحجز تصل إلى 50,000 درهم، إضافة إلى ضرورة تسديد المخالفات المسجلة على السائق قبل استعادة المركبة.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي لن تتهاون في التصدي للسلوكيات الخطرة على الطرق، مشيراً إلى أن قيادة المركبات بطيش وتهور يعرض حياة السائقين وحياة الآخرين للخطر، ويهدد السلامة العامة، موضحاً أن القانون يعاقب على مثل هذه الأفعال بصرامة، حيث يتم إيقاف السائقين المخالفين، وحجز مركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

وأضاف أن شرطة دبي تعمل بشكل مستمر على رصد المخالفات الخطرة، وخاصة الاستعراض بالمركبات والتفحيط، لما لها من عواقب وخيمة قد تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة وإلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات، كما تطلق باستمرار حملات توعوية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية وتجنب القيادة بتهور، ومنها حملة "طريق آمن للجميع" مشدداً على أهمية التعاون المجتمعي لتحقيق بيئة مرورية آمنة، خاصة في فترات التقلبات الجوية التي تتطلب المزيد من الحيطة والحذر من جميع مستخدمي الطريق.

ودعا مساعد القائد العام لشؤون العمليات السائقين إلى التحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، خاصة في الظروف الجوية السيئة، والالتزام بالسرعات المحددة وقواعد السير، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات المتهورة ليست فقط انتهاكاً للقانون، بل تعد خطراً حقيقياً على المجتمع، ما يستوجب تطبيق العقوبات الصارمة بحق المخالفين للحد من هذه الظواهر السلبية.