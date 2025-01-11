نيوكاسل «مهدد» برحيل «الحارس»



لندن (د ب أ)



لم يفقد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، الأمل في الإبقاء على الحارس مارتين دوبرافكا مع الفريق لما بعد هذا الشهر.

وارتبط اسم حارس المنتخب السلوفاكي دوبرافكا «35 عاماً» بالانتقال لفريق الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث إن اللاعب يدخل في الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع نيوكاسل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هذه التكهنات تأتي في وقت تلقت فيه شباك الحارس هدفين فقط في سبع مباريات بكل المسابقات -وكلها فاز فيها نيوكاسل- حيث كان يشارك بديلاً للحارس المصاب بوب، واستطاع أن يقود الفريق لوضع قدم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، والصعود للمركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

وبسؤاله عما إذا كان دوبرافكا يرغب في البقاء، أجاب هاو، الذي أكد وجود مفاوضات جارية: «مارتين في وضع صعب، مثل أي لاعب يقترب عقده من الانتهاء في الصيف، مع كل لاعب عملت معه، هناك دائماً شعور بالشك».

وأضاف: «من الطبيعي أن يرغب في التوصل لحل بشأن مستقبله، سواء كان هذا الحل عقداً جديداً معنا، أو أياً كانت النتيجة، ولكن بالتأكيد هو لعب معنا بشكل جيد، وأنا كنت سعيداً به».

وأردف: «لعب دوراً كبيراً في مبارياتنا الأخيرة. مرة أخرى أمام أرسنال، أعتقد أنه كان أكثر من جيد، أتمنى أن نتمكن من التوصل لاتفاق من نوع ما معه».