بني ياس والوصل يتعادلان في مباراة «الفرص الضائعة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل بني ياس والوصل بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة 12» من دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع بني ياس رصيده إلى «9 نقاط»، ليرتقي إلى «المركز 11»، فيما وصل «الإمبراطور» إلى «17 نقطة» في المركز السابع.

جاءت المباراة قوية ومثيرة، وأهدر الفريقان عدداً كبيراً من الفرص، وسط تألق الحارسين خالد السناني وفهد الظنحاني، وكذلك تعاطف العارضة، وكلها أسباب أدت إلى عدم هز الشباك.

وألغت تقنية الفيديو هدف يوسف نياكتيه لاعب بني ياس في الدقيقة الثامنة بسبب التسلل، كما ردت العارضة كرة خطيرة لـ «السماوي» وكذلك القائم كرة «الأصفر».