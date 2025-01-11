الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

بني ياس والوصل يتعادلان في مباراة «الفرص الضائعة»

بني ياس والوصل يتعادلان في مباراة «الفرص الضائعة»
11 يناير 2025 19:28


مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الجزيرة الوحدة يتعادلان في «الديربي»
الشارقة يعود إلى «الصدارة» بهدف «البديل»


تعادل بني ياس والوصل بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة 12» من دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع بني ياس رصيده إلى «9 نقاط»، ليرتقي إلى «المركز 11»، فيما وصل «الإمبراطور» إلى «17 نقطة» في المركز السابع.
جاءت المباراة قوية ومثيرة، وأهدر الفريقان عدداً كبيراً من الفرص، وسط تألق الحارسين خالد السناني وفهد الظنحاني، وكذلك تعاطف العارضة، وكلها أسباب أدت إلى عدم هز الشباك.
وألغت تقنية الفيديو هدف يوسف نياكتيه لاعب بني ياس في الدقيقة الثامنة بسبب التسلل، كما ردت العارضة كرة خطيرة لـ «السماوي» وكذلك القائم كرة «الأصفر».

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
الوصل
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©