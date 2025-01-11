كفاراتسخيليا يطلب الرحيل عن نابولي



ميلانو (أ ف ب)

طلب جناح نابولي الإيطالي ومنتخب جورجيا خفيتشا كفاراتسخيليا الرحيل عن النادي الجنوبي، بحسب ما أعلن مدربه أنتونيو كونتي، وسط تقارير إعلامية إيطالية عن احتمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء كلام كونتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة فيرونا في الدوري الإيطالي، وقال «طلب كفارا من النادي أن يتم وضعه على لائحة الانتقالات، تحدثت مع اللاعب، وقد أكد لي قراره، أشعر بخيبة أمل كبيرة».

وبحسب تقارير في الصحف الإيطالية، يتفاوض باريس سان جيرمان على انتقال كفاراتسخيليا من نابولي، مقابل 82 مليون دولار، في فترة الانتقالات الشتوية خلال الشهر الحالي لكن نادي العاصمة الفرنسية رفض التعليق على إمكانية إتمام الصفقة.

وتابع كونتي خلال المؤتمر الصحفي «لقد مرت ستة أشهر، وأنا أحاول أن أجعله يشعر بأنه في قلب مشروعنا، وأن أظهر له مع وصول لاعبين آخرين أنه لا يزال بإمكاننا القيام بشيء متميز هنا».

وأوضح «ثمة عقد كان من المفترض تجديده، من الواضح أنني لم أفعل ما يكفي لإقناع الطرفين بالاستمرار معاً، سأتراجع خطوة إلى الوراء، لأنني لا أستطيع أن أحتفظ بلاعب لا يريد البقاء».

وأضاف «المشكلة التي يجب حلها هي بين اللاعب ومعسكره والنادي، لا أريده أن يعتقد أنه إذا انتهى به الأمر بالبقاء، فإنه يعتقد أنني وقفت حائلا دون بيعه».

ويأتي إعلان كونتي المفاجئ في الوقت الذي يحاول فيه نابولي استعادة لقب الدوري الإيطالي، بعد دفاع كارثي عن اللقب الموسم الماضي.

وأصبح كفاراتسخيليا أحد أهم اللاعبين في أوروبا، بعد توقيعه مع نابولي عام 2022، حيث شكل ثنائياً رهيباً في خط الهجوم، إلى جانب النيجيري فيكتور أوسيمين، وساهما بشكل كبير في إحراز نابولي ثالث لقب له في تاريخه، بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي، والأول منذ عام 1990، عندما تُوج باللقب بقيادة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا.

لكن سباليتي رحل بعد فترة وجيزة، وانهار نابولي في الموسم التالي، تحت قيادة ثلاثة مدربين، واحتل المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

أعير أوسيمين إلى جالطة سراي التركي في سبتمبر الماضي، وتعاقد نابولي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي يحبذه كونتي لقيادة هجوم فريقه.