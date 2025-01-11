الإمارات ولبنان

لبنان يبدأ مرحلة تاريخية جديدة، تستوجب تضافر الجهود لترسيخ السلم الأهلي، وإعادة الإعمار، ودعم أسس الاستقرار والازدهار، واتخاذ الإمارات الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة الدولة في بيروت، خطوة مهمة تتطلع دولتنا من خلالها إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة، كخطوة ضرورية لتلبية تطلعات الشعوب في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.

والتاريخ يوثق أن الإمارات كانت دائماً ولا تزال مع لبنان، ومع كل ما يضمن أمنه واستقراره، ومساندة - قيادة وشعباً - لكل ما يحقق تطلعات شعبه، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً سموه عن تمنياته بالتوفيق لفخامة جوزيف عون، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، في قيادة بلاده نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والاستقرار، فالعلاقات بين البلدين تاريخية وتتميز بنهج ثابت وخطى واثقة وأخوة متجذرة.