مدرب مانشستر يونايتد يُقنع مينديش بالرحيل عن سان جيرمان



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف موقع «بي تي آرفوتبول» النقاب عن أن الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش «22 عاماً» لاعب باريس سان جيرمان، أبلغ مسؤولي ناديه، بأنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، ما يجعل «الباريسي» أمام خيار بيعه الصيف المقبل، حتى لا يفقده «مجاناً».

وقال الموقع إن اللاعب أعلن صراحة على لسان وكيل أعماله، أنه يرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث يلتقي بروبين أموريم المدير الفني الجديد لـ«اليونايتد»، والذي كان مدرباً له في سبورتنج لشبونة، قبل رحيله لسان جيرمان.

ومن جانبه، ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن تشيلسي وضع مينديش ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في الحصول على خدماتهم خلال «الميركاتو الشتوي» الحالي، غير أن «اليونايتد» يسبق «البلوز» بخطوة حيث يبدو أن أموريم استطاع أن يحصل على موافقة لاعبه السابق على الانتقال إلى «أولد ترافورد» الصيف المقبل، نظراً لأنه من المستبعد أن يفرط فيه سان جيرمان هذا الشتاء، لعدم وجود بديل حقيقي في مركزه.

وقال الموقع إنه إذا ما فشلت محاولات سان جيرمان في إقناع اللاعب بتمديد عقده، فإنه على الأقل يأمل في الحصول على مقابل مادي كبير نظير بيعه لـ«اليونايتد»، إذ إن «الباريسي» اشتراه من سبورتنج مقابل 45 مليون يورو، بينما القيمة السوقية الحالية للاعب تبلغ 60 مليون يورو، وهو رقم لن يجد «اليونايتد» صعوبة في توفيره، ولكن الإغراء المادي لا يكفي باريس لتعويض الخسارة الرياضية الناجمة عن رحيل اللاعب.

وأضاف الموقع أن لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس يتعين عليه أن يجد على وجه السرعة بديلاً «سوبر» لمينديش لسد العجز في مركزه، ورغم أن بيع اللاعب يفيد سان جيرمان مادياً، فإنه يُلحق الضرر بالمشروع الرياضي طويل الأجل للنادي، لكونه يفقد أحد أهم نجومه الشباب، وأكثرهم موهبة وتألقاً.

بدأ نونومينديش، المولود في 19يونيو 2002، مسيرته في سبورتنج لشبونة من 2012، إلى 2022، تخللها عقد إعارة مع سان جيرمان موسم 2021-2022، ثم انتقل بعقد نهائي في العام نفسه.

ولعب مينديش لمنتخبات الشباب تحت 15 و16 و17 و18 و19 و21 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول عام 2021.