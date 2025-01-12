الجزيرة.. مؤشرات إيجابية بـ«الشباك النظيفة»



مراد المصري (أبوظبي)



يظهر الجزيرة تطوراً في الأداء في الوقت الحالي، وتحديداً على صعيد الصلابة الدفاعية، بعدما خرج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله مع الوحدة من دون أهداف، في «الجولة الـ12» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.

ورغم أن «فخر أبوظبي» يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 21 نقطة، فإن الأداء تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، يبشر بالسير باتجاه إيجابي، حيث نجح الفريق بالحفاظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة هذا الموسم في الدوري، فيما يواصل الفريق المنافسة في مختلف المسابقات، بعدما سبق أن بلغ نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويتطلع إلى مواصلة المشوار في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تنتظره مباراة من «العيار الثقيل» أمام العين في ربع النهائي.

وجاءت الأنباء السعيدة في المباراة، بعودة عبدالله رمضان للمشاركة مع الجزيرة، بعد طول غياب بسبب الإصابة، ويمثل إضافة مهمة لفريقه والمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأكد عموتة عقب المباراة أن الفريق نجح في تعويض الغيابات والنقص في صفوفه، وقال: «المواجهة جاءت صعبة كما توقعنا أمام فريق يملك لاعبين جيدين، وبالمجمل لعبنا جيداً رغم الغيابات، وكنا قريبين من الفوز».

وأضاف: «حصلنا على فرص عديدة لتسجيل الأهداف، إلا أننا لم نتعامل معها بالشكل المطلوب، خصوصاً الكرات الثابتة، أشكر اللاعبين على الأداء».

ويعتبر التعادل السلبي هو الثاني خلال مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين» والأول منذ سبتمبر 2010، علماً أن المباراة شهدت تسديد كل منهما كرة واحدة داخل إطار المرمى، قبل أن يرتفع إيقاع اللعب في الشوط الثاني، من دون تغيير في النتيجة.

ويفتقد «العنابي» جهود المدافع علاء الدين الزهير الذي حصل على أول بطاقة حمراء خلال 74 مباراة خاضها في «دوري المحترفين».

ويسعى داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، إلى وضع بصمته مع الفريق، وجمع 4 نقاط أمام دبا الحصن والجزيرة، إلا أنه يدرك أن طموحات الفريق تكمن في السعي للبقاء في دائرة المنافسة، وحصد الانتصارات في المباريات المقبلة، حيث يعتبر «أصحاب السعادة» حالياً صاحب أكبر عدد من التعادلات، بأربع مباريات بين الفرق التي تحتل المراكز الخمسة الأولى.