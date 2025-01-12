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سند وعون

سند وعون
13 يناير 2025 00:15

لا تتوقف مساعدات الإمارات، ولا تنقطع أبداً عن الدول الصديقة والشقيقة في مختلف ربوع العالم. ومن أجل لبنان وشعبه، تتدفق المساعدات الإغاثية الإماراتية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ميناء ومطار بيروت ضمن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، التي انطلقت في 4 أكتوبر الماضي. تعكس المساعدات الجديدة التي تضم 3 آلاف طن من المستلزمات الضرورية للأطفال والنساء والإيواء، صدق التزام الإمارات الأخلاقي بالوقوف مع المنكوبين والجرحى والمصابين في زمن الحروب والصراعات والكوارث والأزمات. موقف ثابت وراسخ تتبناه الدولة في استجابتها العاجلة، بمد يد العون للشعب الشقيق، انطلاقاً من الإرث الخالد للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وبالتعاون مع الجهات الحكومية اللبنانية والمنظمات الدولية، تواصل الإمارات بنجاح، حشد كل الجهود الرسمية والمجتمعية لتلبية الاحتياجات الضرورية للمتضررين والمتأثرين بالتطورات الجارية، عبر حملاتها الإنسانية الوطنية المستمرة التي تجسد بجدارة، القيم الإنسانية السامية والنبيلة التي ترفع الدولة رايتها دوماً بالتكاتف والتآزر والتضامن مع شعوب العالم وقت الحاجة والشدة.

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