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استدامة عالمية

استدامة عالمية
14 يناير 2025 00:15

الإمارات تبرز في مقدمة الدول العالمية بمجال العمل المناخي، من خلال دعم المبادرات والمشاريع الوطنية والدولية المرتبطة بالطاقة النظيفة والمتجددة، وتحفيز جهود الاستدامة في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز التعاون والعمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومنها ما يتعلق بالطاقة، عبر إقامة وتنظيم الفعاليات واللقاءات التي تشكل منصات للحوار وتبادل الأفكار وإيجاد الحلول، ومن أبرزها أسبوع أبوظبي للاستدامة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال استقباله في أبوظبي إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وجومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان اللذين يشاركان في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى جانب العديد من الرؤساء وكبار الشخصيات والمسؤولين، أكدوا أهمية هذه التظاهرة العالمية في تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاستدامة التي أضحت نهجاً إماراتياً لإرساء أسس التنمية في مختلف المجالات حاضراً ومستقبلاً.
«أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وما يتضمنه من فعاليات سنوية، أضحى منصة حوار دولية بين صناع القرار وقادة الأعمال والمجتمع، لدعم الجهود الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحفزاً للحلول القائمة على التكنولوجيا لمعالجة تحديات المناخ، إلى جانب دوره المهم في إيجاد مسارات تسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد مستدام، وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تشمل الجميع.

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أسبوع أبوظبي للاستدامة
الاستدامة
محمد بن زايد
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