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«جي 59» يُحلق برمز القرموشة جير فرخ في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«جي 59» يُحلق برمز القرموشة جير فرخ في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
15 يناير 2025 19:12

أبوظبي (وام)

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حلق الصقر «جي 59» لغانم سيف غانم آل علي بلقب شوط الرمز للقرموشة جير فرخ فئة العامة الملاك، في اليوم السادس من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي تستمر إلى 27 يناير الجاري. وجاء «94» لعبد الله راشد المنصوري ثانياً، فيما حل ثالثاً «جي 2» لعمران فالح حمد النعيمي.
وفاز الصقر «جي 44» لعمران فالح حمد النعيمي بلقب الشوط الأول للقرموشة جير فرخ فئة العامة الملاك، فيما كان المركز الثاني من نصيب «22» لغانم علي غانم الظاهري، أما المركز الثالث جاء به «حرب» لمحمد حمد الهرمودي.
وفي منافسات الشوط الثاني للقرموشة جير فرخ فئة العامة الملاك، احتل «ألبان» لسلطان سيف بطي المزروعي المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني «124» لأحمد صغير كنون الكتبي، وجاء ثالثاً «جي 6» لراشد عبد الله المري.
وذهب لقب الشوط الأول للقرموشة جير جرناس فئة العامة الملاك إلى الصقر «جي 7» لراشد عبد الله حمد المري، فيما كانت وصافة هذا الشوط من نصيب «جي 2» لأحمد عتيق محمد المهيري، وحل ثالثاً «جي 2» لجمعة عبد الله الفلاحي.
واختتمت منافسات اليوم السادس من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، بإقامة الشوط الثاني من فئة القرموشة جير جرناس فئة العامة الملاك الذي حلق بلقبه «غيبهان» لسعيد عبد الله حليس الفلاسي، وحل ثانياً «قمره» لعبيد سيف خليفة الشامسي، فيما احتل المركز الثالث «جي 45» لراشد عبد الله حمد المري.

الإمارات
أبوظبي
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
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