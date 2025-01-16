أنس جابر «ضيق التنفس» في «أستراليا المفتوحة»!



ملبورن (أ ف ب)



بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنّفة ثانية عالمياً، الدور الثالث من بطولة أستراليا للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوز ساحق بمجموعتين على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا 6-0 و6-2.

واحتاجت البولندية البالغة 22 عاماً، والتي أوقفت لفترة بسبب فضيحة منشطات العام الماضي إلى ساعة فقط للتغلب على المصنّفة 49 عالمياً التي بلغت الدور الثاني في إحدى بطولات «الجراند سلام» للمرة الأولى في مسيرتها.

واضطرت شفيونتيك التي وصلت إلى الدور نصف النهائي في ملبورن عام 2022، وخسرت في الدور الثالث، خلال نسخة العام الماضي، لمواجهة ظروف هوائية صعبة على ملعب رود لايفر أرينا أمام لاعبة لم يسبق لها أن تنافست ضدها.

وكسرت البولندية إرسال المباراة الاول لسرامكوفا التي لم تجد الأجوبة لدقة وقوة ضربات شفيونتيك الفائزة بنسبة 64 في المئة من النقاط على الإرسال الأول للسلوفاكية في المجموعة الأولى التي دامت 27 دقيقة فقط، مقابل خسارتها 10 نقاط.

فازت سرامكوفا بأول إرسال لها في الشوط الثامن، وحصلت على تصفيق الجماهير، غير أن شفيونتيك تابعت إحكام قبضتها لتحسم المجموعة الثانية والمباراة لمصلحتها.

قالت شفيونتيك، المتوّجة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى: «شعرت بأنني قوية للغاية وكانت مباراة فعّالة، أنا سعيدة لأنني حافظت على تركيزي».

وتعتمد البولندية نهجاً مختلفاً هذا العام مع البلجيكي فيم فيسيت «مدرب نجمات» التنس، حيث عمل سابقاً مع العديد من الفائزات في البطولات الأربع كبرى، إذ تستهدف الفوز بلقبها الأول في ملبورن.

انسحبت شفيونتيك من الجولة الآسيوية في أواخر العام الماضي بسبب «أمور شخصية» كما صرحت، ليتبيّن لاحقاً أنها كانت موقوفة لمدة شهر لاختبار إيجابي لدواء القلب تريميتازيدين، رغم نفيها تعاطي المنشطات عن علم.

خسرت المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات لمصلحة البيلاروسية أرينا سابالينكا، حاملة اللقب في العامين الماضيين في أستراليا، الموسم الماضي بعد إيقافها لمدة شهر بسبب المنشطات.

وأثنت شفيونتيك على فيسيت الذي تعاقدت معه في نهاية العام الماضي «هو رائع وأشعر بأنه يدعمني، كوننا سيدات أعتقد أنه ليس بالأمر السهل، خاصة عندما يكون معظم المدربين رجالاً، كما يحتاجون إلى فهم ما نمر به في بعض الأحيان».

وضربت شفيونتيك موعداً في الدور الثالث مع البريطانية إيما رادوكانو (61) الفائزة على صديقتها الأميركية أماندا أنيسيموفا (35) 6-3 و7-5 في ساعة و54 دقيقة.

قالت رادوكانو الفائزة ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2021 إنها تتطلع إلى التحدي المتمثل في اللعب ضد شفيونتيك، وتابعت «ستكون مباراة جيدة للغاية بالنسبة لي».

غابت رادوكانو عن جزء كبير من عام 2023، بعد جراحة في المعصم والكاحل، ثم ابتعدت عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في القدم، كما انسحبت من دورة أوكلاند الاستعدادية لأستراليا بسبب إصابة في الظهر، واحتاجت إلى استراحة أمام أنيسيموفا جراء تعرضها لإصابة في عضلة الساق، عندما كانت متأخرة 0-3 في المجموعة الثانية قبل أن تفوز بها.

وأضافت، «هي فرصة لاختبار أسلوب لعبي، ومعرفة أين أنا».

وأردفت، «ليس لديّ ما أخسره (أمام شفيونتيك)، سأضرب بقوة وأقدّم أفضل ما لدي».

وفازت التونسية أنس جابر على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو 7-5 و6-3.

وقالت التونسية البالغة 30 عاماً التي عانت نوبة ربو: إنها وجدت صعوبة في التنفس، وكادت أن تنسحب من المباراة، علماً أنها تسعى للعودة إلى القمة بعد إصابة في كتفها العام الماضي هددت مسيرتها.

واحتاجت جابر المصنفة 39 إلى استراحة طبية للعلاج واستخدام جهاز الاستنشاق.

وتابعت، «كنت أتنفس بصعوبة، عندما كنت أصغر سناً، تم تشخيصي بالربو»، مشددة على أنها ربما لم تكن لتستمر إذا خسرت المجموعة الأولى.

وأردفت، «كان من الصعب أن ألعب بهذه الظروف، كان عليّ ألّا أخوض مبادلات طويلة، لست أفضل منافسة عندما أكون في هذه الحالة، لكنني اعتذرت في نهاية المباراة، لأنني حقاً لا أريد أن أتصرف بهذه الطريقة على الملعب».

وقالت جابر إنها لا تتحدث عادة عن مشكلة الربو التي تعاني منها.

واستطردت قائلة «سيتعين عليّ إدارة الأمور، كما تعلمون، كما نفعل دائماً، أعتقد أنه سيتعين عليّ إيجاد طريقة للشعور بتحسن في اليومين المقبلين، وهو ما آمل في أن أفعله لأن هذا بدأ منذ يومين أو ثلاثة أيام، أشعر أن الأمر ساء لسبب ما.

وتخوض جابر مواجهة صعبة في الدور الثالث ضد الأميركية إيما نافارو الثامنة التي عانت للفوز على الصينية وانج شيو المصنفة 108 بنتيجة 6-3 و3-6 و6-4.

فازت جابر بمباراتهما السابقة الوحيدة أمام نافارو 6-3 و6-2، على الملاعب الرملية في مسقط رأس الأميركية في تشارلستون عام 2022.