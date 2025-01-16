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بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق غداً في أبوظبي

بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق غداً في أبوظبي
16 يناير 2025 17:16

 
أبوظبي (الاتحاد)


تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى «مبادلة أرينا» في أبوظبي، حيث تنطلق الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، في نسختها الثانية، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.
وتبدأ البطولة أولى جولات الموسم الجديد من العاصمة أبوظبي، قبل الانتقال إلى دبي، والشارقة، والفجيرة، لتؤكد أهميتها في تعزيز انتشار الرياضة، واستقطاب أكبر عدد من الممارسين والمشجعين، كما تعكس التزام اتحاد الجوجيتسو باستدامة نشر وتطوير الرياضة على مستوى الدولة، مع الحرص على توفير بيئة ملهمة للمنافسة وتطوير المواهب وصناعة الأبطال.

 

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وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد: «حققت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو انطلاقة قوية، ورسّخت مكانتها واحدة من أبرز البطولات على الساحة المحلية، مع نجاحات استثنائية في نسختها الأولى، ونتطلع إلى أن تكون النسخة الثانية أكثر تميزاً وقوة، وذلك من خلال تعزيز مستوى المنافسات وزيادة عدد المشاركين من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات».
وأضاف: «تعكس البطولة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتعزيز نمط الحياة الصحي، وترسيخ قيم رياضة الجوجيتسو في المجتمع، ونسعى لاستثمار هذا الدعم بالشكل الأمثل لتطوير المواهب، ووضع معايير جديدة للتفوق والإنجاز، من خلال رفع مستوى التنافسية، وتوفير الفرص للمواهب الناشئة للتألق في المحافل الرياضية المختلفة».
وتشهد النسخة الثانية من البطولة منافسة قوية بين الأندية والأكاديميات المشاركة، حيث يسعى الجميع لإثبات جدارتها، خصوصاً في ظل المستويات المتميزة التي أظهرتها النسخة السابقة، ما يجعل مهمة الفوز أكثر تحدياً.
وتبدأ المنافسات غداً الجمعة بنزالات فئة الكبار والأساتذة والشباب «تحت 18 عاماً»، فيما تنطلق السبت منافسات الناشئين تحت 14، و16 عاماً، والأحد منافسات فئتي الأشبال تحت 12 عاماً، والبراعم من عمر 4 - 8 سنوات.
وتُعد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، إحدى أبرز بطولات أجندة الرياضة المحلية، حيث توفر منصة مثالية للاعبين واللاعبات لتطوير مهاراتهم، واكتساب المزيد من الخبرات، من خلال التنافس في بيئة احترافية عالية المستوى، مما يسهم في إعدادهم للاستحقاقات المحلية والدولية والتألق في منافساتها.

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