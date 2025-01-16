«موانئ أبوظبي» تعزز تعاونها مع شركائها في كازاخستان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت نواتوم البحرية، ذراع القطاع البحري والشحن في مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، تعزيز نطاق تعاونها مع شركائها الكازاخستانيين، بتوقيع اتفاقية مبدئية مع شركة الخدمات البحرية واللوجستية الوطنية الكازاخستانية «كي إم تي إف» («كازمورترانسفلوت»)، التابعة لشركة النفط الوطنية الكازاخستانية («كاز موناي غاز»)، لتوسيع عملياتها البحرية في منطقة بحر قزوين.

يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون لبناء سفينتين حديثتين لنقل وشحن الحاويات في بحر قزوين، بحيث تتجاوز الطاقة الاستيعابية لكل منهما 500 حاوية نمطية (قياس عشرين قدماً)، وستوفر هذه السفن الحديثة ذات الغاطس الضحل والأكبر نسبياً (مقارنة بسعة السفن الحالية العاملة في بحر قزوين) كفاءة أعلى في تنفيذ العمليات وطاقة استيعابية أكبر، في حين ستدعم أنظمة مناولة البضائع المتطورة تحسين الجدولة والكفاءة التشغيلية.

وأعربت الشركتان أيضاً عن نيتهما تطوير الجيل القادم من نظام النقل البيني ومتعدّد الوسائط عبر بحر قزوين، من خلال العبّارات ذات القدرة العالية والبنية التحتية المتطورة للمحطة، مما سيقلل بشكل كبير من وقت العبور للمصدرين الكازاخستانيين وجميع الشركاء العاملين على امتداد الممر الأوسط، كما اتفق الطرفان على توسيع أسطول ناقلات النفط الخام لدعم قطاع الطاقة في كازاخستان، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: «نحن ملتزمون بتحقيق استراتيجية المجموعة الرامية إلى تسهيل التجارة العالمية والخدمات اللوجستية من خلال تعزيز تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين في كازاخستان. وقد حققنا معاً الكثير من النجاحات والإنجازات البارزة في منطقة بحر قزوين، مما يؤكد على قوة شراكتنا، ولا شك أن هذه الاتفاقية الجديدة ستعزّز تعاوننا، وستمهد الطريق نحو فرص جديدة ونموّ أكبر».

ومن جهته، قال حيدر أورزانوف، مدير عام شركة كازمورترانسفلوت: «نحن فخورون بتعزيز تعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي، شريكنا الموثوق الذي نتشارك معه رؤيتنا وتطلعنا لرفد التجارة والخدمات اللوجستية في منطقة بحر قزوين. ومعاً، سنعمل على خلق فرص جديدة تعود بالنفع على مؤسساتنا، وعلى اقتصادنا أيضاً».

وتستند هذه الاتفاقية على العلاقات الراسخة بين الطرفين، ومشروعهما المشترك «الحلول البحرية المتكاملة» (CIMS) الذي تأسس بينهما عام 2022، والذي لعب دوراً مهماً في تقديم حلول بحرية متكاملة، وخدمات شحن متطورة في منطقة بحر قزوين.