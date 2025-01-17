3 مباريات فاصلة لإكمال عقد دور الثمانية في «أبطال أفريقيا»



القاهرة (د ب أ)



بعدما حسمت ستة فرق مقاعدها في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أصبح الصراع مشتعلاً على مقعدين متبقيين، خلال الجولة السادسة «الأخيرة» من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تنطلق فعالياتها السبت.

ونجح الهلال السوداني، وصيف نسختي البطولة عامي 1987 و1992، في حجز بطاقة التأهل من المجموعة الأولى، بينما لا تزال المنافسة على أشدها على المقعد الثاني بين مولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.

وبينما خطف الجيش الملكي المغربي، الفائز باللقب عام 1985، المقعد الأول عن المجموعة الثانية، فإن المنافسة اشتدت على المقعد الثاني بين ماميودي صن داونز الجنوب أفريقي، والرجاء البيضاوي المغربي.

وحسم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، والأهلي المصري مقعدي دور الثمانية عن المجموعة الثالثة، وهو ما ينطبق على الترجي التونسي وبيراميدز المصري، متصدر ووصيف ترتيب المجموعة الرابعة على الترتيب، وستكون مواجهات الجولة المقبلة بهدف ترتيب المراكز فقط.

ويلتقي في الجولة الأخيرة السبت والأحد، يانج أفريكانز مع مولودية الجزائر، مازيمبي الكونغولي الديمقراطي مع الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري مع ستاد أبيدجان الإيفواري، الأهلي مع أورلاندو بايرتس، بيراميدز مع دجوليبا المالي، الترجي مع ساجرادا الأنجولي، صن داونز مع الجيش الملكي، الرجاء مع مانيما يونيون الكونغولي الديمقراطي.

وبشكل عام، فإن هناك ترقب لثلاث مباريات بالجولة الأخيرة ستحدد المقعدين الباقيين وهما يانج افريكانز مع مولودية الجزائر، الجيش الملكي مع صن داونز، الرجاء مع مانيما يونيون.

وحسم الهلال تأهله في المجموعة الأولى، والصراع سيكون مشتعلاً ما بين يانج افريكانز صاحب المركز الثالث برصيد7 نقاط، والذي يستضيف علي ملعبه مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بثماني نقاط، ويحتاج بطل الجزائر إلى الفوز، أو التعادل للتأهل مع الهلال، بينما يجب على يانج أفريكانز الفوز لضمان التأهل.

وفي المجموعة الثانية، ستكون مواجهتا الجولة الأخيرة محط أنظار الجميع، حيث يحل الجيش الملكي، الذي ضمن التأهل فعلياً، ضيفاً على صن داونز، الفائز بالبطولة عام 2016، والذي يحتل المركز الثاني حالياً برصيد 8 نقاط . وفي المجموعة ذاتها، يستضيف الرجاء البيضاوي، الذي حمل كأس البطولة أعوام 1989 و1997 و1999، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط نظيره مانيما علي ملعبه.

ويبدو المقعد الثاني في تلك المجموعة معقداً، فصن داونز يحتاج إلى التعادل، أو الفوز علي ضيفه الجيش الملكي، لضمان التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة الرجاء، بينما حال تعثر الأخير فإنه حتى لو خسر فسوف يتأهل.

أما الرجاء فيحتاج إلى معجزة للتأهل، حيث يجب عليه الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر، مع خسارة صن داونز بفارق هدف ليحجز مقعد التأهل، خاصة أن المواجهات المباشرة انتهت بفوز كل فريق على أرضه بهدف.