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رئيس إيطاليا يمنح يوأنس لحظي جيد لقب الضابط فارس

يوأنس لحظي جيد خلال لقاء الرئيس الإيطالي
17 يناير 2025 21:26

روما (الاتحاد)
منح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لقب الضابط فارس للمونسينيور يوأنس لحظي جيد؛ تقديراً لمجهوداته في نشر ثقافة الأخوة الإنسانية، وبناء جسور الحوار والتعايش بين اتباع الأديان.
وقد كلف الرئيس الإيطالي مستشاره الخاص للشؤون السياسية، الدكتور اسطفانيو إرباني، بتسليم هذا التكريم بالقصر الجمهوري للمونسينيور جيد تقديراً أيضاً للمبادرات الإنسانية التي قام بتنفيذها كرئيس لجمعية «البامبينو جيزو» الإيطالية ولمؤسسة «الأخوة الإنسانية» المصرية والمتمثلة في تشييد دار واحة الرحمة لرعاية الأطفال، بالعاصمة المصرية الجديدة، وتنفيذ مشروع سلسلة مطاعم «الأخوة الإنسانية» لتقديم الطعام بالمجان للأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تنفيذ مشروع مستشفى «البامبينو جيزو» للأطفال والنساء، والذي يعتبر المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط في مجال الأمراض النادرة والوراثية.

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  • يوأنس لحظي جيد يتسلم لقب الضابط فارس  
    يوأنس لحظي جيد يتسلم لقب الضابط فارس  

من الجدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد منح المونسينيور يوأنس لحظي جيد، وسام زايد الثاني تقديراً لجهوده في إنجاح مبادرات السلام، ونشر ثقافة التعايش السلمي بين أتباع الأديان، بعد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بأبوظبي في 4 فبراير 2019.
يُذكر أن المونسينيور جيد، بجانب مهمته كممثل للكرسي الرسولي (الفاتيكان) باللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قد شغل منصب السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس لأكثر من 6 سنوات، ويعمل حالياً بأمانة سر الفاتيكان (رئاسة الوزراء)، بقسم الشؤون العامة.

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