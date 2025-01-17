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تنمية واستقرار

تنمية واستقرار
18 يناير 2025 00:15

«النخوة» الإماراتية، والتكاتف الشعبي، وقوة عزيمتنا وصلابة وحدتنا، شكلت حائط صد في أحداث 17 يناير الإرهابية التي أثبتت قدرة الإمارات وكفاءة مؤسساتها الوطنية على التصدي لمثل هذه التحديات، والتعامل معها بحكمة وحزم، كما أبرزت الدور المقدس لقواتنا المسلحة الباسلة في حماية الوطن وسيادته، والحفاظ على مقدراته وصون مكتسباته، من أي يد تحاول يائسة العبث بأمننا واستقرارنا، ومسيرتنا التنموية. 
في هذا اليوم، نستذكر النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ حيث كانت النخوة الإماراتية على الدوام الأقوى في مواجهة الإرهاب، فعلاً وقولاً، والأبرز في مكافحة التطرف والكراهية، عبر نشر مبادئ الأخوة الإنسانية، وتجسيد قيم التعايش والتسامح، والوقوف مع الشعوب المحتاجة، وإغاثة الملهوف، ونجدة المظلوم في كل مكان. 
الإرهاب لن يثني الإمارات يوماً عن مواصلة مسيرتها الاقتصادية والتنموية التي وضعتها في صدارة دول المنطقة والعالم، وهي مستمرة في تأدية رسالتها الإنسانية والحضارية في نشر التنمية، وتعزيز التعاون والسلم والأمن، وستبقى نبراساً في العطاء والتفاني والتضحية، ورمزاً للعزة والمنعة، وعوناً للحق والعدل، وسنداً للأشقاء والأصدقاء، وعنصر استقرار في المنطقة والعالم.

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