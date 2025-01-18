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الرياضة

برشلونة وخيتافي.. أصعب ملعب في آخر 4 سنوات!

برشلونة وخيتافي.. أصعب ملعب في آخر 4 سنوات!
18 يناير 2025 12:16

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض برشلونة اختباراً محفوفاً بالمخاطر الليلة، عندما يلتقي خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تقام المباراة على ملعب كويسيوم في العاصمة مدريد، الذي لم يعرف فيه «البلوجرانا» الفوز أو حتى تسجيل أي هدف منذ أربعة مواسم.
ومنذ فوز برشلونة على ذلك الملعب في الدوري موسم 2020-2019، فإنه خسر بهدف في الموسم التالي ثم تعادل سلبياً في آخر ثلاث زيارات على التوالي، ما يعني أنه مضت 4 مواسم من دون أن ينتزع الفريق الكتالوني الفوز على ملعب الكوليسيوم، وهو الذي يحتاج إلى كسب النقاط الثلاث بشدة، لأنه يتخلف حالياً عن أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق 6 نقاط.
ولعل الخبر السار لبرشلونة هو أنه بدأ هذا العام، وتفوق على أتلتيك بلباو وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، ثم هزم ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا، ومن ذلك تسجيله الخماسية مرتين على التوالي.
أظهر برشلونة قوته الهجومية في الدور الأول، بعدما سجل 51 هدفاً، فيما يعتبر خيتافي أحد الفرق التي سجلت أقل عدد من الأهداف، بعدما اكتفى بـ13 هدفاً فقط، وهو أقل عدد بالشراكة مع ريال بلد الوليد، إلا أنه يملك ثالث أفضل سجل دفاعي، حيث استقبلت شباكه 16 هدفاً فقط.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
خيتافي
أتلتيكو مدريد
كأس السوبر الإسباني
بلباو
ريال مدريد
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