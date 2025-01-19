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ألكاراز «حزين» لـ«تأهل الانسحاب»!

ألكاراز «حزين» لـ«تأهل الانسحاب»!
19 يناير 2025 11:49

 
ملبورن (رويترز)

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بلغ كارلوس ألكاراز دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية، عندما انسحب منافسه جاك دريبر بسبب الإصابة، عندما كان متأخراً 7-5 و6-1.
وتفوق اللاعب الإسباني ألكاراز بشكل واضح في المباراة التي أقيمت بعد الظهر على ملعب رود ليفر ضد منافسه البريطاني الذي طلب وقتاً مستقطعاً طويلاً بين المجموعات.
ويلتقي الفائز بأربع بطولات كبرى مع الفائز من مباراة نوفاك ديوكوفيتش والتشيكي ييري ليهيتشكا، اللذين يلعبان في الفترة المسائية.
وقال ألكاراز في الملعب: «هذه ليست الطريقة التي أريد بها الوصول للدور التالي، أنا سعيد فقط بخوض دور الثمانية مرة أخرى هنا في أستراليا، لكنني أشعر بالأسف الشديد تجاه جاك، فهو لا يستحق الإصابة، فهو لم يتمكن من الاستعداد لبداية الموسم بشكل جيد».

التنس
أستراليا
ملبورن
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
إسبانيا
كارلوس ألكاراز
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