الأحد 19 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الجيش الروسي يعلن تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

دبابة تشتغل بعد استهدافها في منطقة كورسك (أرشيفية)
19 يناير 2025 18:06

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها كبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بلغت أكثر من 210 عسكريين، إضافة إلى معدات عسكرية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقال بيان للوزارة "واصلت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق بونداريفكا، جويفو، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولاييفو- داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو وسودزا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف البيان "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 210 عسكريين، ودمرت مركبة قتالية للمشاة، و5 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 52870 عسكريا".

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا
روسيا وفرنسا والصين أبطال «دولية» تنس دبي للشباب
المصدر: د ب أ
كورسك
الجيش الأوكراني
خسائر بشرية
روسيا
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي: مرموش يلعب 25 مباراة مع السيتي ويُسجل 15 هدفاً!
الرياضة
الذكاء الاصطناعي: مرموش يلعب 25 مباراة مع السيتي ويُسجل 15 هدفاً!
اليوم 18:35
دبابة تشتغل بعد استهدافها في منطقة كورسك (أرشيفية)
الجيش الروسي يعلن تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة
اليوم 18:06
فلسطينيون يعودون إلى منازلهم إثر سريان وقف إطلاق النار في غزة
الأخبار العالمية
قطر تدعو إلى تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 17:54
«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضة
«الرئاسة» تخطف الأضواء في انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 17:37
فلسطينيون يحتفلون لوقف إطلاق النار وهم يعودون لتفقد منازلهم في غزة
الأخبار العالمية
سكان غزة يحتفلون ببدء سريان وقف إطلاق النار
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©