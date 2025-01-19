الجيش الروسي يعلن تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها كبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بلغت أكثر من 210 عسكريين، إضافة إلى معدات عسكرية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال بيان للوزارة "واصلت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق بونداريفكا، جويفو، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولاييفو- داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، سفيردليكوفو وسودزا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 210 عسكريين، ودمرت مركبة قتالية للمشاة، و5 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 52870 عسكريا".