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40 عملاً فوتوغرافياً من 9 دول برأس الخيمة

40 عملاً فوتوغرافياً من 9 دول برأس الخيمة
19 يناير 2025 21:51

رأس الخيمة (وام)
انطلقت في رأس الخيمة فعاليات معرض الشتاء للتصوير الفوتوغرافي 2025، ليقدم تجربة فنية مميزة تجمع 40 عملاً إبداعياً لـ 15 فناناً فوتوغرافياً من الإمارات و8 دول.
يضم المعرض، المقام في «ديزاين جاليري» بمنطقة الرفاعة، ويشرف عليه المهندس طارق إبراهيم السلمان مؤسس «ديزاين جاليري»، مجموعة من الأعمال الفوتوغرافية الفنية التي تعكس رؤى إبداعية ومهارات استثنائية في فن التصوير الفوتوغرافي.
يشارك في المعرض فنانون من الإمارات، ومصر، وباكستان، والفلبين، وكندا، والمملكة المتحدة، والهند، وألمانيا، وأستراليا، مما يخلق ملتقى ثقافياً غنياً يعكس أحدث الاتجاهات في عالم التصوير.
وأشادت الناقدة الفنية الإسبانية راكي ساولاني بالتنوع الثقافي للمعرض، مؤكدة أهمية هذه المنصة في جمع التجارب والرؤى المتنوعة التي تجمع بين الأصالة والحداثة في فن التصوير.

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