الإمارات تتحرك بأكبر برنامج إغاثي لتوفير الدعم الفوري للأسر المتضررة، مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أمر، منذ بداية الأزمة قبل أكثر من 15 شهراً، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، لتوفير كل أوجه الدعم الفوري.

قوافل المساعدات الإماراتية بدأت بالدخول إلى غزة، في مرحلة إغاثية هي الأكبر من نوعها، ضمن سلسلة الجهود الإنسانية التي قدمتها الإمارات منذ أكثر من 441 يوماً، عبر أكثر من 500 رحلة جوية، و5 سفن نقل، وأكثر من 2500 شاحنة، مع حرصها الدائم على أهمية استمرار الدعم لتحقيق أثر إيجابي مستدام على حياة المتضررين من الأهالي في غزة.

زخم في المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة إلى الأشقاء في غزة، نظراً لأهميتها في تخفيف معاناة المتأثرين والمصابين والنازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، إضافة إلى أثرها الواضح في تطويق آثار الأزمة الإنسانية بعد وصولها إلى مستويات كارثية تتطلب من المجتمع الدولي التكاتف والتعاون لاحتوائها، والعمل بشراكة من أجل تعزيز فرص إحلال السلام في المنطقة.