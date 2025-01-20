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تمكين أصحاب الهمم

تمكين أصحاب الهمم
21 يناير 2025 00:15

«جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم»، مبادرة جديدة، وجَّه بإطلاقها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتضاف إلى جهود أبوظبي في مجال تمكين أصحاب الهمم بمختلف القطاعات الحيوية، وتقديم أفضل الخدمات الدامجة لهذه الفئة المهمة، سواء في التعليم أو العمل أو الرياضة أو في جميع مجالات الحياة، بما يسهم في تعزيز دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
 أبوظبي استطاعت تحقيق قفزات كبيرة من خلال استراتيجية أصحاب الهمم 2020 - 2024، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات القطاع التطوعي، حيث عملت على تسهيل دمج أصحاب الهمم في المجتمع، عبر تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتسهيل الوصول إلى المرافق ووسائل النقل، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مسرِّعة لتعزيز المرافق والخدمات، لتكون أبوظبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم.
الإمارات وأبوظبي تعملان على تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الكاملة في المجتمع، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، التي توجِّه دوماً بتقديم الرعاية المتكاملة لهم وفق أعلى المعايير العالمية، ضمن البرامج والخطط والمبادرات الحكومية، وإصدار التشريعات الاتحادية والمحلية التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص؛ لكون دعم أصحاب الهمم ورعايتهم مسؤولية وأمانة.

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