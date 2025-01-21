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ريادة رقمية

ريادة رقمية
22 يناير 2025 00:01

حكومة أبوظبي تستهل العام الجديد 2025 بإطلاق استراتيجيتها الرقمية الممتدة حتى عام 2027، مستهدفة الوصول إلى الريادة العالمية في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتكاز استراتيجيتها المبنية على عقد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي المهم إلى الاعتماد على التكنولوجيا، والابتكار، والبيانات الحيوية، لبناء نموذجها التنموي القائم على اقتصاد المعرفة. 
الاستراتيجية تعزز منظومة الابتكار وتبني التكنولوجيا في أبوظبي التي أضحت مركزاً جاذباً للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في هذا القطاع، إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية توظيف التقنيات المتقدمة في إيجاد حلول للتحديات المشتركة، وتوفير الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يرفع مستوى الرفاهية والاستدامة، ويساهم في خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة، وذات قيمة اقتصادية عالية.
أبوظبي، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة، وتشريعات منافسة، ومبادرات محفزة، تمضي في طريق الريادة التكنولوجية على مستوى العالم، وستتمكن من خلال استراتيجيتها الرقمية التي تشمل استثمارات تقدر قيمتها بـ13 مليار درهم، وتحتضن المواهب، وتمكن الكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التوطين، وتساهم في نمو الناتج المحلي للإمارة، من ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

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