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تعزيز المكتسبات

تعزيز المكتسبات
23 يناير 2025 00:01

قضايا الوطن والمواطن محور لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة الدائم على تعزيز مكتسبات الدولة واستدامة تنميتها وتقدمها في جميع القطاعات، وتلبية تطلعات شعب الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
لقاءات دائمة تضع المواطن ورفاهه وسعادته واستقراره أساساً في البرامج الحكومية، ومنطلقاً وهدفاً لمسيرتنا التنموية، كونه يشكل الثروة الحقيقية لنهضة الوطن وتقدمه ورفعته، كما تعطي تلك اللقاءات دفعة قوية للمضي في تسريع إنجاز المستهدفات الوطنية، لبناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتعزيز قدرات الدولة التنافسية في مختلف المجالات عالمياً، والعمل مع دول العالم لمواجهة التحديات، وإحلال الاستقرار والسلام.
ننعم بقيادة استثنائية، ومجتمع آمن مطمئن تتعمق بين أفراده أواصر المحبة والتراحم والتعاضد، ويشارك بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة، لمضاعفة رصيد الدولة في مؤشرات مختلف المجالات، وزيادة وتيرة الإنجاز، وتعزيز سمعة ومكانة الوطن، من أجل حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولتبقى الإمارات رمزاً ونموذجاً للنهضة في المنطقة والعالم.

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