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الرياضة

«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا

«أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا
23 يناير 2025 11:48

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)


وضعت قرعة نهائيات «النسخة 20» لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، والتي سُحبت بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الوطني للناشئين في «المجموعة الثانية» إلى جانب اليابان، أستراليا، فيتنام، فيما ضمت المجموعة الأولى السعودية، أوزبكستان، تايلاند، الصين.
وشملت بقية المجموعات كوريا الجنوبية اليمن، أفغانستان، إندونيسيا في «المجموعة الثالثة»، وإيران،طاجيكستان، عُمان، وكوريا الشمالية في «المجموعة الرابعة».

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وشارك في مراسم سحب القرعة، سعود الحمالي لاعب النصر السعودي السابق، والمُتوج مع «الأخضر» بلقب كأس العالم للناشئين عام 1989، وهو أول إنجاز عالمي للمنتخبات العربية والآسيوية.
وتمنح المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالسعودية من 3 إلى 20 أبريل 2025، المنتخبات أصحاب المراكز الثمانية الأولى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، وهي النسخة الموسعة حديثاً، والتي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.
وحجز «أبيض الناشئين»، مقعده في النهائيات، بتصدره ترتيب «المجموعة الثامنة» برصيد 6 نقاط، من فوزين على التوالي، أمام ماليزيا 2-0، ولاوس «مستضيف المجموعة» بنتيجة 5-2، ليكون واحداً من بين 4 منتخبات عربية في النهائيات تشمل إلى جانب «الأخضر» المستضيف، واليمن متصدر «المجموعة التاسعة»، بجانب عُمان المتأهل من بوابة «أفضل الثواني».
ووضع تصنيف القرعة، «أبيض الناشئين» ضمن «المستوى الرابع» إلى جانب الصين، إندونيسيا، وكوريا الشمالية، فيما ضم المستوى الأول السعودية «المستضيف»، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، والمستوى الثاني أستراليا، اليمن، أوزبكستان، طاجيكستان، وفي المستوى الثالث تايلاند، فيتنام، عُمان، أفغانستان.

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