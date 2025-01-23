الإمارات ترحب بنجاح الوساطة العمانية في الإفراج عن طاقم سفينة "جلاكسي ليدر"

رحبت دولة الإمارات بنجاح الوساطة التي قامت بها سلطنة عمان الشقيقة للإفراج عن طاقم سفينة "جلاكسي ليدر" المحتجزة قبالة السواحل اليمنية، والمكون من 25 شخصا.

وثمنت وزارة الخارجية، في بيان، الجهود التي بذلتها سلطنة عمان في تسهيل حل هذه القضية الإنسانية والإفراج عن طاقم السفينة المحتجزة منذ أكثر من عام.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصةً في ظل أهمية منطقة البحر الأحمر كممر مائي رئيسي للتجارة الدولية، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وخطوط الإمداد، والاستقرار في المنطقة والعالم.