القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي الذي أُعلن عنه بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشروع وطني رائد يسهم في تطوير البنية التحتية في الإمارات، ويرتقي بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، كما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة نقل مستدامة تواكب سياسات الموازنة بين التنمية والبيئة، وتحفز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتدفع عجلة التنمية المستدامة.

المشروع الذي تم الإعلان عنه بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يربط بين أبوظبي ودبي مختصراً الزمن، ليحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، وليدعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في الدولة.

مشروع كبير، يستكمل الإنجازات التي حققتها شركة قطارات الاتحاد في تطوير قطاع السكك الحديدية لربط إمارات الدولة بشبكة قطارات وطنية متكاملة، سواء لنقل الأفراد أو شحن البضائع، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية، بهدف تحقيق الريادة في قطاعات النقل، إضافة إلى الإسهام في تعزيز مكانة الدولة محوراً للنقل على مستوى المنطقة والعالم.