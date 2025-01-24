إصابة ديوكوفيتش تهز أستراليا!

ملبورن (رويترز)



انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مصاباً، بعد خسارته المجموعة الأولى أمام ألكسندر زفيريف، ليتأهل اللاعب الألماني إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى، حيث سيواجه حامل اللقب يانيك سينر على أمل الفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى.

وتغلب سينر على تقلص عضلي، وفاز 7-6 و6-2 و6-2 على الأميركي بن شيلتون، ليصل إلى نهائي للمرة الثانية توالياً في ملبورن والثالثة في البطولات الكبرى المقامة على الملاعب الصلبة، بعد انتصاره في بطولة أميركا المفتوحة.

وقال سينر للصحفيين «أنا سعيد للغاية لأنني وضعت نفسي في هذا الموقف مرة أخرى، وأن ألعب من أجل الفوز بكأس كبيرة مرة أخرى، وفي نهاية المطاف، البطولات الكبرى هي الأهم في رياضتنا، مباريات النهائي مختلفة بعض الشيء، ولكنها أيام مثيرة للغاية، وعندما تخوض النهائي، لا يهم حقاً حجم البطولة، ولكن عندما تلعب، ينتابك شعور رائع، رجلان يتنافسان، تحاول فقط تقديم أفضل مستوياتك».

وفي حين بات اللاعب الإيطالي على بُعد فوز واحد من لقبه الثالث في البطولات الأربع الكبرى، سيظل ديوكوفيتش متعادلاً مع مارجريت كورت برصيد 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، حتى بطولة فرنسا المفتوحة على الأقل، إذ انسحب أمام زفيريف بعد خسارة المجموعة الأولى 7-6.

وثارت شكوك حول إصابة ديوكوفيتش في الفخذ الأيسر عقب فوزه الصعب في دور الثمانية على كارلوس ألكاراز، عندما طلب وقتاً طويلاً للعلاج بعد المجموعة الافتتاحية القوية.

وغاب اللاعب الصربي (37 عاماً) عن حصة تدريبية عشية الدور قبل النهائي ودخل ملعب رود ليفر أرينا مرتدياً حزاماً على فخذه.

لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أنه يعاني حتى وقت متأخر من المجموعة، عندما تثاقلت حركته بين النقاط، وبدأ يتذمر محبطاً موجهاً الحديث إلى فرق عمله.

وخسر المجموعة بعدما سدد ضربة أمامية قوية لم تتجاوز الشبكة، ثم توجه على الفور لمعانقة اللاعب الألماني معلناً انسحابه، ما ترك الجماهير في حالة من الذهول.

ورفع ديوكوفيتش إبهاميه حزيناً وحيا المشجعين الذين أطلقوا صيحات استهجان أثناء خروج اللاعب الفائز باللقب 10 مرات.

وقال ديوكوفيتش في وقت لاحق إنه يعاني من تمزق في العضلات وآلام متزايدة مع تقدم المجموعة.

وقال اللاعب الصربي للصحفيين «كنت أعرف أنه حتى لو فزت بالمجموعة الأولى، فستكون معركة شاقة بدنياً لمجاراته في التبادلات، كما تعرفون، لمدة لا يعلمها إلا الله، قد تكون ساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات، لا أعتقد أنني كنت قادراً على ذلك اليوم، لسوء الحظ».

وقال زفيريف إنه فوجئ أيضا بانسحاب ديوكوفيتش لكنه أشار إلى أن تحركات اللاعب الصربي تراجعت في الشوط الفاصل، وأضاف «أعتقد أنها كانت مجموعة أولى عالية المستوى، بالطبع هناك بعض الصعوبات، في الشوط الفاصل لم يكن يتحرك كما ينبغي، لقد رأيته يعاني أكثر قليلاً.

وانتقد زفيريف أيضاً بعض قطاعات الجماهير بسبب صيحات الاستهجان ضد ديوكوفيتش، الذي هيمن على أولى البطولات الأربع الكبرى منذ فوزه بأول لقب له في ملبورن بارك في 2008.

وقال زفيريف «أولا أود القول، من فضلكم يا رفاق، لا تطلقوا صيحات الاستهجان ضد أي لاعب عندما يخرج مصاباً، أعرف أن الجميع دفع ثمن التذاكر والجميع يريد مشاهدة مباراة رائعة من خمس مجموعات، ولكن نوفاك ديوكوفيتش كرس لهذه الرياضة في آخر 20 عاما كل ما في حياته، لقد فاز بهذه البطولة رغم إصابته بتمزق في عضلات البطن، وفاز بهذه البطولة رغم إصابته في العضلات الخلفية للفخذ، لذا يرجى إظهار بعض الاحترام».