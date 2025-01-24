فان نيستلروي لا يخشى الإقالة



لندن (أ ف ب)



بدد رود فان نيستلروي المدرب الهولندي لنادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم المخاوف بشأن مستقبله، مؤكداً أنه لا يخشى الإقالة رغم سلسلة من سبع هزائم توالياً أدت إلى تراجع فريقه إلى المركز التاسع عشر ما قبل الأخير في الدوري الممتاز.

وحقق المهاجم الدولي السابق فان نيستلروي (48 عاماً) بداية مشجعة مع ليستر، بعدما نجح في حصد أربع نقاط من مباراتيه الأوليين، عقب حلوله بدلاً من ستيف كوبر في ملعب «كينج باور» في بداية ديسمبر الماضي.

لكن فترة شهر العسل انتهت بسرعة، حيث يحتل ليستر وصافة القاع برصيد 14 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن منطقة الأمان، قبل مباراته أمام مضيفه توتنهام في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الأحد.

قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني «أركز على إخراج هذا الفريق من الموقف الذي نحن فيه وهذا هو اهتمامي الوحيد».

وأضاف «أتواجد مع اللاعبين يومياً، وأعمل مع كل من شارك في ليستر لاستخراج أفضل ما في هذا الفريق».

وتابع «في الأوقات الصعبة، في الأوقات القاسية، تحتاج إلى أن تكون قوياً، وتحتاج إلى إظهار الشخصية، والعمل، والمثابرة والالتزام».

وأردف قائلاً «أشعر أننا متحدون وملتزمون كمجموعة، هذه هي الروح، يمكنك أن ترى ذلك أيضاً على أرض الملعب، حسناً، لقد تعرضنا لسلسلة من الهزائم، ولكن يمكنني أن أرى فريقا يتمتع بالروح والقتال وسنستمر، وستنتهي هذه السلسلة».

وأكد فان نيستلروي الذي أمضى فترة قصيرة مدرباً موقتاً لفريقه السابق اليونايتد هذا الموسم، بعدما شغل منصب المدرب المساعد لمواطنه إريك تن هاج المقال بسبب النتائج المخيبة، أن ليستر لا يزال يبحث عن طرق لتطوير الفريق.

وختم «أؤمن باللاعبين الذين لديّ الآن، ونحن نبحث عن إمكانات لتعزيز الفريق، من الواضح ما هي الإمكانات المتاحة أمامنا وغير المتاحة، في هذه اللحظة لا توجد أخبار جديدة».