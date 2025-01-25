«غازي 103» بطل «أريلة للمحامل الشراعية»



أبوظبي (الاتحاد)

فاز المحمل «غازي 103» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي بسباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً الذي أُقيم برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن برنامج السباقات التراثية خلال الموسم الحالي.

وجاء في المركز الثاني «زلزال 25» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة محمد عبد الله محمد جمعة المرزوقي، وحل في المركز الثالث «التبر 55» لمالكه راشد محمد راشد بن غدير، بقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري.

وتابع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباق من المسار، وتوج أطقم المحامل الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في احتفالية كبيرة، ورصدت لهم جوائز و3 سيارات «دفع رباعي»، إلى جانب تخصيص جوائز لأصحاب المراكز المتقدمة والأخرى.



وأقيم السباق وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة لمسافة 25 ميلاً بحرياً، بمشاركة 88 محملاً على متنها 1780 بحاراً، وانطلقت المحامل من عالي ميناء خليفة، حتى خط النهاية أمام سارية العَلَم على كورنيش أبوظبي، وشهد السباق منافسة قوية ومثيرة، ودخول جماعي لمحامل المقدمة عند خط النهاية.

وثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، دعم القيادة الرشيدة للتراث بشكل عام، والبحري على وجه الخصوص، والذي عزز ترسيخ قيمه وتقاليده في وجدان الملاك والنواخذة والبحارة، والتمسك بإرث الأجداد والآباء عبر نقله للأجيال بكل تفاصيله، مشيداً برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للفعاليات التراثية والبحرية وسباقاتها المختلفة ودعمها والحرص على استمراريتها، والرعاية تضاعف من فرحة المشاركين والمنظمين والمتابعين، ومن ضمنها رعاية سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً.

وهنأ الفائزين وشكر المشاركين على وجودهم لإنجاح السباق، وقال: «إن سباقات المحامل الشراعية 60 قدماً تمثل التحدي الأكبر بين الفئات الأخرى، وترسم سباقاتها ملاحم بطولية، وتقدم صورة متكاملة، لما كان يقوم به الأجداد والآباء في التنقل والحصول على خيرات البحر.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، إلى أن سباق أريلة يُعد محطة مهمة ضمن أجندة سباقات الموسم بعراقته وقوته والمشاركة الكبيرة التي يحظى بها، والتنافس القوي بين المحامل التي ترسم لوحة تسعد المشاركين والمنظمين وأيضاً المتابعين على الشاطئ.

حضر التتويج سيف سيف السويدي، رئيس لجنة السباقات والأحداث الرياضية في النادي، وناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي بالإنابة، وخليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية.