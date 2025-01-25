الجزيرة وبني ياس يختتمان المشاركة في «عربية الطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



اختتم الجزيرة وبني ياس مشاركتهما في «النسخة 43» من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأنهى الجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي 2023- 2024، مشواره في المركز الثامن، بعد الخسارة أمام قطر القطري «المستضيف» 2-3، وبنتائج الأشواط «14-25 و25-17 و25-21 و19-15 و11-15».

وكان «فخر أبوظبي» نجح في عبور الدور الأول باحتلاله «وصافة» المجموعة الرابعة خلف قطر القطري المتصدر، بعدما حصد 6 نقاط بالفوز في «الجولة الأولى» أمام برقان الكويتي 3-2، وفي الثانية أمام غزة الفلسطيني 3- صفر، قبل أن يخسر مباراة الجولة الثالثة أمام قطر 0-3، ليعود ويخسر في ربع النهائي أمام الزمالك المصري 0-3.

في المقابل، أنهى بني ياس مشواره في البطولة، بالفوز على برقان 3-1 بنتائج الأشواط «25-17 و28-26 و25-17»، لتحديد المركز الحادي عشر.