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الرياضة

الجزيرة وبني ياس يختتمان المشاركة في «عربية الطائرة»

الجزيرة وبني ياس يختتمان المشاركة في «عربية الطائرة»
25 يناير 2025 17:47

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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اختتم الجزيرة وبني ياس مشاركتهما في «النسخة 43» من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأنهى الجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي 2023- 2024، مشواره في المركز الثامن، بعد الخسارة أمام قطر القطري «المستضيف» 2-3، وبنتائج الأشواط «14-25 و25-17 و25-21 و19-15 و11-15».
وكان «فخر أبوظبي» نجح في عبور الدور الأول باحتلاله «وصافة» المجموعة الرابعة خلف قطر القطري المتصدر، بعدما حصد 6 نقاط بالفوز في «الجولة الأولى» أمام برقان الكويتي 3-2، وفي الثانية أمام غزة الفلسطيني 3- صفر، قبل أن يخسر مباراة الجولة الثالثة أمام قطر 0-3، ليعود ويخسر في ربع النهائي أمام الزمالك المصري 0-3.
في المقابل، أنهى بني ياس مشواره في البطولة، بالفوز على برقان 3-1 بنتائج الأشواط «25-17 و28-26 و25-17»، لتحديد المركز الحادي عشر.

الإمارات
الجزيرة
بني ياس
الكرة الطائرة
قطر
الزمالك
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