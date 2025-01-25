الجزيرة إلى «مربع الذهب» في كأس رئيس الدولة



معتز الشامي (أبوظبي)



تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على العين بهدف في المباراة التي أقيمت ضمن دور الثمانية، على استاد زعبيل بنادي الوصل، وسجل الهدف رامون ميريز في الدقيقة 57.

وجاءت المباراة حماسية ومثيرة فنياً بين الفريقين، وحاول العين هزّ الشباك في أكثر من فرصة، خصوصاً في الشوط الأول، عن طريق سنابريا ورحيمي وكاكو ومحمد عوض الله، إلا أنه اصطدم بفدائية وقوة واستبسال دفاع الجزيرة، بقيادة المصري محمد النني، بالإضافة إلى تألق الحارس علي خصيف الذي أبعد الخطورة عن مرماه، فيما لم يستغل هجوم «فخر أبوظبي» الفرصة التي أتيحت له في نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، لعب الجزيرة بتنظيم خططي رائع، مع الاعتماد على الهجمات السريعة والمرتدة، مستغلاً تقدم العين، ونجح «فخر أبوظبي» في إحراز هدف التقدم عن طريق رامون ميريز إلى هدف في الدقيقة 57، عندما تلقى كرة عرضية من ضربة حولها داخل الشباك.

وضغط العين بكل خطوطه بحثاً عن معادلة النتيجة، ودفع المدرب جارديم بكل من لابا وإيريك، لتعزيز الفاعلية الهجومية، إلا أن الجزيرة حافظ على الصلابة الدفاعية، وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً وعصبية بين لاعبي الفريقين، ليتلقى كل من كاكو وبرونو البطاقة الحمراء، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة وتأهله إلى نصف نهائي «البطولة الأغلى».