الأحد 26 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة إلى «مربع الذهب» في كأس رئيس الدولة

الجزيرة إلى «مربع الذهب» في كأس رئيس الدولة
25 يناير 2025 22:20

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كأس رئيس الدولة.. الوصل في مهمة الدفاع عن اللقب أمام كلباء
شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة


تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد الفوز على العين بهدف في المباراة التي أقيمت ضمن دور الثمانية، على استاد زعبيل بنادي الوصل، وسجل الهدف رامون ميريز في الدقيقة 57.
وجاءت المباراة حماسية ومثيرة فنياً بين الفريقين، وحاول العين هزّ الشباك في أكثر من فرصة، خصوصاً في الشوط الأول، عن طريق سنابريا ورحيمي وكاكو ومحمد عوض الله، إلا أنه اصطدم بفدائية وقوة واستبسال دفاع الجزيرة، بقيادة المصري محمد النني، بالإضافة إلى تألق الحارس علي خصيف الذي أبعد الخطورة عن مرماه، فيما لم يستغل هجوم «فخر أبوظبي» الفرصة التي أتيحت له في نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، لعب الجزيرة بتنظيم خططي رائع، مع الاعتماد على الهجمات السريعة والمرتدة، مستغلاً تقدم العين، ونجح «فخر أبوظبي» في إحراز هدف التقدم عن طريق رامون ميريز إلى هدف في الدقيقة 57، عندما تلقى كرة عرضية من ضربة حولها داخل الشباك.
وضغط العين بكل خطوطه بحثاً عن معادلة النتيجة، ودفع المدرب جارديم بكل من لابا وإيريك، لتعزيز الفاعلية الهجومية، إلا أن الجزيرة حافظ على الصلابة الدفاعية، وشهدت الدقائق الأخيرة توتراً وعصبية بين لاعبي الفريقين، ليتلقى كل من كاكو وبرونو البطاقة الحمراء، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة وتأهله إلى نصف نهائي «البطولة الأغلى».

كأس رئيس الدولة
الجزيرة
العين
علي خصيف
محمد النني
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مهاجرون مقيدون خلال ترحيلهم من أميركا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها
اليوم 01:01
تصاعد الدخان من جنين خلال العملية الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين
اليوم 01:01
محتجزون لدى «الحوثيين» يستقلون حافلة أثناء إطلاق سراحهم (رويترز)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تطلق سراح 153 محتجزاً بدعم من الصليب الأحمر
اليوم 01:01
مركبة أممية تقترب من حاجز للجيش اللبناني في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتّهم إسرائيل بالمماطلة في سحب القوات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©